Kontrolden çıkan otomobil fırına girdi
Mersin'in Toroslar ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan araç fırına girdi
Giriş: 09.02.2025 - 01:07 Güncelleme: 09.02.2025 - 01:07
Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi'nde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kaldırıma çıkan araç, fırına girerek durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken otomobil ve dükkanda hasar oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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