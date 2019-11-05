Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerKültür-Sanat

Mersin'de "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" seslendirildi

AA

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB),"Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri verdi.Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın senfonik olarak yorumlanan türküleri, Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Mersin

Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın senfonik olarak yorumlanan türküleri, Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Orkestra şefliğini, Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın'ın, koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği konserde, Bengi İspir Özdülger (Soprano),Nihan Çetin Aydın (Mezzo-soprano),Bülent Bezdüz (Tenor) ve Zafer Erdaş (Bas) solist olarak yer aldı.

Programda "Ahirim Sensin", "Neredesin Sen", "Gönül Dağı", "Yazımı Kışa Çevirdin", "Al Elma Boyanır Mı", "Mühür Gözlüm", "Niye Çattın Kaşlarını", "Dertli Yoldaş", "Zahidem", "Ah Yalan Dünya", "Kesik Çayır Biçilir Mi", "Doyulur Mu", "Dane Dane Benleri Var" ve "Yanıyorum" eserleri seslendirildi.

Kapalı gişe olarak verilen konser, sanatseverlerden alkış aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Robert De Niro ve Alpacino Habertürk'e konuştu: İstanbul tarihi ve harika bir şehir
KÜLTÜR-SANATİstanbul tarihi ve harika bir şehir
Atatürk'ün sevdiği şarkılar
KÜLTÜR-SANATAtatürk'ün sevdiği şarkılar
3 saatte bin kitap imzaladı
KÜLTÜR-SANAT3 saatte bin kitap imzaladı
Dünyayı kurtarıp Türkiye'de gişeye yenildi
KÜLTÜR-SANATTerminatör'den kötü açılış
İlker Ayrık ikinci kez yönetmen
KÜLTÜR-SANATİkinci kez yönetmen
Bensu Soral'dan 'Meryem' performansı
KÜLTÜR-SANATBensu Soral'dan 'Meryem' performansı
Sultan, Hun'u yalnız bırakmadı
KÜLTÜR-SANATSultan, Hun'u yalnız bırakmadı
Şahan Gökbakar: '8 ay beklememize değdi'
KÜLTÜR-SANAT'8 ay beklememize değdi'
Dünyayı değiştirmek için yola çıktılar
KÜLTÜR-SANATKars'ta dünyayı değiştirmek
6'ncı filmini tamamladı
KÜLTÜR-SANAT6'ncı filmini tamamladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X