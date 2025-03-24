Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, küle döndü
Akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'nde seyir halinde olan A.K. yönetimindeki otomobil, alev aldı.
Otomobili yolun sağına çekip, araçtan inen sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen otomobile tazyikli suyla müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.