Mersin'de tarihi Halk Kütüphanesi'nde büyük yangın!
Mersin'deki tarihi Halk Kütüphanesi'nde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan tarihi Halk Kütüphanesi'nde yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.
DHA'nın haberine göre; Akdeniz ilçesinde Cami Şerif Mahallesi'nde bulunan tarihi Halk Kütüphanesi'nde geç saatlerde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler binayı sardı.
Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.