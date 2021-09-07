Mersin'de tefecilik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüpheli Ş.Y'nin evine düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah, 10 mermi, farklı isimlere ait 396 bin 350 liralık 32 senet, 140 bin liralık 3 çek, 10 bin 170 lira, alacak kişilerinin listesinin olduğu 2 ajanda, tapu ve sözleşme kağıtları ile 244 şişe gümrük kaçağı içki ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.