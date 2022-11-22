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Mersin'de organize suç örgütü operasyonuna 8 tutuklama

DHA

Mersin'de organize suç örgütü operasyonuna 8 tutuklama


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 şüphelinin 8'i, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, vatandaşlara kendilerini stajyer savcı, savcı çocuğu, avukat, polis memuru ve çarşı mahalle bekçisi gibi unvanlarla tanıtarak davaları kendi lehlerine olacak şekilde sonuçlandırabileceklerini iddia eden dolandırıcılar, sigorta primi yatırmayarak paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yapan şüpheliler ve tefecilik suçuna karışanlara yönelik çalışma başlattı. 10 şüphelinin, dava ve soruşturma dosyası bulunan kişilerle irtibat kurdukları, kendilerini kamu görevlisi gibi unvanlarla tanıtarak güven kazandıktan sonra davalarını kısa sürede kendi lehlerine olacak şekilde sonuçlandırabileceklerini söyleyerek, dolandırıcılık yaptığı ve yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
SGK'YI ZARARA UĞRATMIŞLAR
34 şüphelinin ise kurdukları paravan şirketler üzerinden bazı kişilere sigortalı başlangıcı yaptırdıkları ancak primlerini yatırmadıkları, bu kişilerin sigortalıların faydalandığı tüm haklardan yararlanmasını sağlayarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu yüklü miktarda zarara uğrattıkları belirlendi. Yine çalışma kapsamında 7 şüphelinin de tefecilik suçunu işleyerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
51 GÖZALTI
Teknik ve fiziki çalışmaların ardından polis, 15 Kasım'da operasyon için düğmeye bastı. 300 personelin katıldığı, dron destekli operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda çok sayıda sahte polis kimliği, polis yelekleri, çok sayıda pompalı tüfek, tabanca ve yasa dışı yollardan elde edilen çanta içerisine saklanmış 'geçersiz' yazılı yüklü miktarda dolar banknotları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 51 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin 8'i tutuklandı, 43 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-11-22 12:55:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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