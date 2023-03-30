Mersin'de 4 bin sentetik hap ele geçirildi 

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de bir evde yapılan aramada 4 bin 4 sentetik hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptıkları çalışma kapsamında merkez Toroslar ilçesindeki bir eve baskın düzenledi. Evde narkotik köpeği Miror ile yapılan aramada, 286 tablet halinde toplam 4 bin 4 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S., A.S. ve M.S. ifade işlemleri için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN
2023-03-30 14:42:37
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