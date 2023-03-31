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Depremzede tiyatrocular Mersin'de sahne alacak; 'Çocuklar gülerse biz iyileşiriz"

DHA

Depremzede tiyatrocular Mersin'de sahne alacak; 'Çocuklar gülerse biz iyileşiriz"


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)HATAY´da depremde sahneleri yıkılan tiyatrocular, misafir edildikleri Mersin´de oyunlarını çocuklar için sergileyecek. Tiyatro oyuncusu Aylem Şakir (41) yeniden çocuklarla buluşacak olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, "Çocuklar gülerse biz de güleriz, iyileşiriz´ dedik ve çalışmalara başladık" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yakın konumdaki Mersin'de, depremzedeler kendilerine tahsis edilen otel, sosyal tesis ve barınma merkezlerine yerleştiriliyor. Hatay´ın Defne ilçesinden gelen tiyatrocular Aylem Şakir, Aylin Gözübüyük (40) ve İlknur Ateş (28) de aileleriyle birlikte KYK´nın kız öğrenci yurdunda misafir edilmeye başlandı.
Hatay'da aynı zamanda Şeker Tiyatro Topluluğu adında bir topluluğa sahip olan tiyatrocuların, provalarını yaptıkları ve oyunlarını sergiledikleri sahneleri yıkıldı. Tüm kostüm ve malzemeleri de enkazda kalan tiyatrocular, kaldıkları yurtta gönüllü olarak depremzede çocuklar için sahne aldı.
Tiyatro çalışmalarını sürdürmek isteyen ekip, sahneye çıkmak için başvurdukları Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi´nden olumlu yanıt aldı. Kostümlerini giyerek provalarını yapmaya başlayan ekip, iki çocuk oyunuyla depremden bu yana ilk kez tiyatro oyunlarını sahneleyecek. 'Pamuk Prenses ve Kırmızı Başlıklı Kızın Maceraları' oyunu, 1 Nisan Cumartesi günü 14.00 ve 16.00 saatlerinde, 'Ağaçların Perili Dünyası' oyunu ise 2 Nisan Pazar günü 14.00 ve 16.00 saatlerinde 4-11 yaş arası çocuklar için sahnelenecek.
`KENDİMİZİ NASIL DIŞARI ATTIĞIMIZI HATIRLAMIYORUM´
Deprem anında yaşadıkları korkuyu anlatan tiyatro oyuncusu Aylem Şakir, "Depreme evde yakalandık. Kızım o gece uyumuyordu, ben de uyuması için yanındaydım. Bende de tatilin ardından yeniden sahneye çıkmanın heyecanı vardı. Sonra birden sallanmaya başladık. Aslında birkaç gün önce de sallanmıştık ve alışkındık. Ancak bu defa çok şiddetliydi. Eşim yanımıza koştu hemen. Çocuklarım uyandı. Çok korktuk. Kendimizi nasıl dışarıya attık hatırlamıyorum. Dışarıda şiddetli yağmur yağıyordu. Çok üşüdük. O gün bizim için gün doğmadı. Enkaz altında kalan yakınlarımızın haberini aldık. Çok korkunçtu, Allah bir daha kimseye yaşatmasın" dedi.
`BİZİM İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ´
Tiyatro sahneleri enkaz altında kalan Şakir, "Bizim Şeker Tiyatro Topluluğu adında bir ekibimiz var. 4 yıldır birlikte tiyatro yapıyoruz. Çocuk oyunu sahneliyoruz. Tiyatro sahnemiz, eşyalarımız enkaz altında kaldı. 11 Şubat´ta Mersin´e geldik. KYK yurdunda kalıyoruz. Hazır bir arada iken sahneye geri dönelim dedik. Çocuklar gülerse biz de güleriz, iyileşiriz. İlk başta kaldığımız yurtta depremzede çocuklara oyunumuzu sergiledik. Bize çok iyi geldi. Burada kaldığımız sürece sanatımızı yapmak istiyoruz. Oyunumuzu sergilemek için başvuruda bulunduk. Yenişehir Belediyesi sahnesini bize açtı. Atatürk Kültür Merkezi´nde oyunumuzu sergileyeceğiz. Belki bu bizim için yeni bir başlangıç olur. Yeniden çocukların önünde sahneye çıkmak heyecan verici. Hatay´da birçok okulda sahneye çıktık ancak hangi çocuk nasıl bilmiyoruz. Birçok öğrenci ve öğretmen arkadaşımızın yaşamını yitirdiği haberini aldık. Onlar için çok üzgünüm Allah ailelerine sabır versin. Tiyatrocu bir arkadaşımız kaybettik. İçimiz paramparça ama oturup bekleyemezdik. O yüzden yeniden sahneye çıkma kararı verdik" diye konuştu.  (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN
2023-03-31 09:47:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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