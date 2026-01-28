Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin merkezli 9 ilde "sahte ilan" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

        Mersin merkezli 9 ilde sosyal medya ve e-ticaret platformlarında sahte ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 18:32 Güncelleme: 28.01.2026 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin merkezli 9 ilde "sahte ilan" operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin merkezli 9 ilde sosyal medya ve e-ticaret platformlarında sahte ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesince kamuoyunda "sazan sarmalı" olarak bilinen ev ve oto alım-satım dolandırıcılığı yöntemiyle vatandaşları mağdur ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip yürütüldü.

        Dolandırıcılık ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirlikleri ekipleri, söz konusu suç örgütünün sosyal medya ve e-ticaret platformlarında sahte ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptığını belirledi.

        Çalışmada, ülke genelindeki 700 vatandaşın mağdur edildiği, şüphelilere ait banka hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen 450 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.

        Mersin'in de aralarında olduğu 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttükleri saptanan 3 ofis ve 1 ikametteki aramalarda, 28 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, sahte polis muhabiri kartı, çeşitli kişilere ait 16 kimlik ile 20 banka ve kredi kartı ele geçirildi.

        Öte yandan, operasyonda hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasıyla aranan 1 firari hükümlü de yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Mersin merkezli 9 ilde 450 milyonluk "sazan sarmalı" operasyonu: 28 gözaltı
        Mersin merkezli 9 ilde 450 milyonluk "sazan sarmalı" operasyonu: 28 gözaltı
        Mersin'de güvenlik masaya yatırıldı: 816 aranan şahıs yakalandı
        Mersin'de güvenlik masaya yatırıldı: 816 aranan şahıs yakalandı
        Tabancayla kuyumcuya girip 100 gram altını aldı, havaya ateş açıp kaçtı (2)
        Tabancayla kuyumcuya girip 100 gram altını aldı, havaya ateş açıp kaçtı (2)
        Mersin tekstilinde hedef, markalaşma ve doğrudan ihracat
        Mersin tekstilinde hedef, markalaşma ve doğrudan ihracat
        Kuyumcu soygunu şüphelisi yakalandı
        Kuyumcu soygunu şüphelisi yakalandı
        Mersin'de bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
        Mersin'de bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu