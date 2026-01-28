Mersin'de bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu. Gazipaşa Mahallesi'ndeki ikamette yaşayan Yusuf Gülcü'nün (58) bahçede hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde evli ve 3 çocuk babası Gülcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Gülcü'nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Müzisyenlik yaptığı öğrenilen Gülcü'nün kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.

