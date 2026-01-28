Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:02 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:02
        Mersin'de bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

        Gazipaşa Mahallesi'ndeki ikamette yaşayan Yusuf Gülcü'nün (58) bahçede hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesinde evli ve 3 çocuk babası Gülcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Gülcü'nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Müzisyenlik yaptığı öğrenilen Gülcü'nün kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.

