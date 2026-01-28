Mersin'de kuyumcuyu soyan zanlı tabancayla havaya ateş ederek kaçtı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kuyumcudan altın çalan şüpheli, tabancayla havaya ateş ettikten sonra kaçtı.



Kızılmurat Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcuya giren 1 zanlı, inceleyip fotoğraf çekeceği bahanesiyle 100 gram külçe altın istedi.



Altını aldıktan sonra iş yerinin çalışanı Halim Kaya'ya tabanca doğrultan zanlı, havaya ateş edip koşarak kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Kuyumcu ve çevresince inceleme yapan ekipler, firari zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



Zanlının kaçtığı anlar bir dükkanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.



- "Müşteri gibi geldi"



İşletme sahibi Reşat Gözen, gazetecilere, zanlının altına bakarken bir anda silahını çalışanına doğrultuğunu söyledi.



İş yeri çalışanı Halim Kaya da "Şahıs müşteri gibi gelip 'Altın alacağım' dedi. 100 gram altın isteyip resim çekeceğini söyledi. Altını eline aldıktan sonra silahını çekip havaya sıka sıka kaçtı." dedi.

