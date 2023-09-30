Tarsusspor-Çankaya Üniversitesi: 88-83
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Musa Kazım Çetin, Seda Esen, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu
Tarsusspor: Chastity Monique Reed 13, Kübra Erat 10, Nina Bogicevic 6, Büşra Akgün 6, Khadijian Docia Andrea Cave 30, Işıl Eğin 2, Danielle Marie Robinson 21
Çankaya Üniversitesi: Nathalie Esie Marie Fontaine 6, Gülse Uğur 11, Melike Yalçınkaya 15, Brooke Michelle MC Carty-Williams 26, Melike Tuğba Oral 6, Cierra Janay Dillard 11, Vionise Arons Pierre Lous 8
1'NCİ PERİYOT: 22-22
İLK YARI: 37-45
3'NCÜ PERİYOT: 62-71
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4'üncü haftasında Tarsusspor, Çankaya Üniversitesi'ni 88-83 yendi. Bu sonuçla ev sahibi ligdeki ilk galibiyetini alırken, konuk ekip 4'üncü maçından da mağlup ayrıldı.
DHA-Spor - Türkiye-Mersin - Mustafa ERCAN
2023-09-30 22:47:38