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        Tarsusspor-Çankaya Üniversitesi: 88-83

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 22:48 Güncelleme: 30.09.2023 - 22:50
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        Tarsusspor-Çankaya Üniversitesi: 88-83
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        SALON:Servet Tazegül 

        HAKEMLER: Musa Kazım Çetin, Seda Esen, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu

        Tarsusspor: Chastity Monique Reed 13, Kübra Erat 10, Nina Bogicevic 6, Büşra Akgün 6, Khadijian Docia Andrea Cave 30, Işıl Eğin 2, Danielle Marie Robinson 21

        Çankaya Üniversitesi: Nathalie Esie Marie Fontaine 6, Gülse Uğur 11, Melike Yalçınkaya 15, Brooke Michelle MC Carty-Williams 26, Melike Tuğba Oral 6, Cierra Janay Dillard 11, Vionise Arons Pierre Lous 8

        1'NCİ PERİYOT: 22-22 

        İLK YARI: 37-45

        3'NCÜ PERİYOT: 62-71

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4'üncü haftasında Tarsusspor, Çankaya Üniversitesi'ni 88-83 yendi. Bu sonuçla ev sahibi ligdeki ilk galibiyetini alırken, konuk ekip 4'üncü maçından da mağlup ayrıldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin - Mustafa ERCAN

        2023-09-30 22:47:38

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