Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı- (2) Yeniden

        MERSİN'de yasa dışı bahis oynatılan internet sitelerini yönettiği tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı- (2) Yeniden
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'de yasa dışı bahis oynatılan internet sitelerini yönettiği tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, hesaplarda 30 milyon liralık hareketlilik tespit edilen 16 şüpheli için adreslere operasyon başlatıldı. Dron destekli eş zamanlı operasyonda bazı adreslere 'koçbaşı' kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 21 cep telefonu ve 12 laptop ile birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        İzlanda'da yanardağ patladı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Suçta kullanılan kiralık-emanet araçlara sıkı takip! NARVAS’a ihbar yağıyor
        Suçta kullanılan kiralık-emanet araçlara sıkı takip! NARVAS’a ihbar yağıyor
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu
        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu
        GÜNCELLEME - Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        GÜNCELLEME - Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu
        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu
        Mersin'de kıyıya vuran nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü
        Mersin'de kıyıya vuran nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü
        Mersin'de kısa yüzgeçli köpek balığı kıyıya vurdu
        Mersin'de kısa yüzgeçli köpek balığı kıyıya vurdu
        Mersin'de kentsel dönüşüm projesinde inşaat çalışmalarının yüzde 65'i tamam...
        Mersin'de kentsel dönüşüm projesinde inşaat çalışmalarının yüzde 65'i tamam...