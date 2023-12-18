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        Mersin'de kısa yüzgeçli köpek balığı kıyıya vurdu

        Mersin'in Mezitli ilçesinde kıyıya vurmuş kısa yüzgeçli köpek balığı bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 13:24 Güncelleme: 18.12.2023 - 13:57
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        Mersin'de kısa yüzgeçli köpek balığı kıyıya vurdu
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde kıyıya vurmuş kısa yüzgeçli köpek balığı bulundu.

        Tece sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda köpek balığı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, canlı olduğu görülen köpek balığını denize bırakmaya çalıştı.

        Ölü olarak yeniden kıyıya vuran kısa yüzgeçli mako cinsi balık, inceleme yapılması için Mersin Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesi'ne taşındı.

        - "Ağzında gördüğümüz kalın iğneyi çıkarttık"

        Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, dişi köpek balığının 2,6 metre ve 150 kilogram olduğunu söyledi.

        Sudaki çabalarına rağmen hayvanın tekrar kıyıya vurduğunu anlatan Ayas, "Ağzında gördüğümüz kalın iğneyi çıkarttık. Muhtemelen oltaya takılmış, uzun süre kurtulmaya çalıştığı için de bitkin düşmüştü. Üzerinde herhangi yara izi yoktu." dedi.

        Kısa yüzgeçli mako cinsinin nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılardan olduğunu belirten Ayas, hayvanın incelemenin ardından yaklaşık 5 ay sonra müzede sergileneceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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