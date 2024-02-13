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        DEAŞ şüphelisi, nükleer güç santralinde çalışırken yakalandı

        MERSİN'de DEAŞ'a yönelik çalışmada, hakkında difüzyon mesajı bulunan Rusya vatandaşı U.A., Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:25 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:30
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        DEAŞ şüphelisi, nükleer güç santralinde çalışırken yakalandı
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        MERSİN'de DEAŞ'a yönelik çalışmada, hakkında difüzyon mesajı bulunan Rusya vatandaşı U.A., Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalışırken yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, hakkında difüzyon mesajı olan Rusya vatandaşı U.A.'nın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalıştığı tespit edildi. Operasyonla yakalanan şüphelinin yabancı uyruklu R.K. adına düzenlenen sahte kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A. çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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