Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Açıklamada, "Hakkında difüzyon bulunan yabancı uyruklu U.A'nın Gülnar ilçesi Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalıştığı ve yabancı uyruklu R.K. adına tanzim edilen sahte kimlik bilgilerini kullandığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır." ifadesine yer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

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