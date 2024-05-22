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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

        MERSİN'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:20
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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
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        MERSİN’de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri CİMER üzerinden gelen yasa dışı bahis konulu 4 farklı ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması kapsamında teknik ve fiziki takip sonucunda 10 şüphelinin kimliği tespit edildi. Düzenlenen operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şüphelilerin 9’u gözaltına alındı, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 8 sim kart, 1 hafıza kartı, 1 laptop, 1 tane bilgisayar kasası, 1 tane ssd hard diske el konuldu.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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