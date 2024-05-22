Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri CİMER üzerinden gelen yasa dışı bahis konulu 4 farklı ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması kapsamında teknik ve fiziki takip sonucunda 10 şüphelinin kimliği tespit edildi. Düzenlenen operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şüphelilerin 9’u gözaltına alındı, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 8 sim kart, 1 hafıza kartı, 1 laptop, 1 tane bilgisayar kasası, 1 tane ssd hard diske el konuldu.

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