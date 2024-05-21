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        İlkem Yapı Tarsusspor Kadın Basketbol Takımı, Ceylin Beyza Altunpa'yı kadrosuna kattı

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İlkem Yapı Tarsusspor, 21 yaşındaki Ceylin Beyza Altunpa'yı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 22:26 Güncelleme: 21.05.2024 - 22:26
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        İlkem Yapı Tarsusspor Kadın Basketbol Takımı, Ceylin Beyza Altunpa'yı kadrosuna kattı
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        Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İlkem Yapı Tarsusspor, 21 yaşındaki Ceylin Beyza Altunpa'yı transfer etti.

        Süper Lig'de kalmayı başaran Mersin ekibi, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

        Daha önce 7 oyuncuyu kadrosuna katan İlkem Yapı Tarsusspor, son olarak OGM Ormanspor'da forma giyen Ceylin Beyza Altunpa ile anlaştı.

        Genç oyuncunun, yeni sezon öncesi takıma katılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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