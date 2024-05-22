Tarsus'ta çıkan anız yangını söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Yeşiltepe Mahallesi Karabucak mevkisinde mahsulü toplanmış buğday tarlasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.