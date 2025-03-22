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        Mersin Spor- Galatasaray: 89-73

        SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Tolga Akkusoglu, Ali Şakacı, Kaan BüyükçilMERSİN SPOR: Olaseni 13, Cobbs 9, Pineiro 12, Efianayi 14, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 14, Cruz 19, Magnay 3, Canberk Kuş 3GALATASARAY: Young 2, Wallace 2, Cummings 9, Blumbergs 5, Samet Geyik 3, Palmer 13, Izundu 23, Buğrahan Tuncer 4, Delgado 1, Göksenin Köksal 11 1'İNCİ PERİYOT: 30-23DEVRE: 50-443'ÜNCÜ PERİYOT: 71-59Basketbol Erkekler Süper Liginin 22'nci haftasında Mersin Spor Kulübü, Galatasaray'ı konuk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:25
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        Mersin Spor- Galatasaray: 89-73
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        SALON: Servet Tazegül

        HAKEMLER: Tolga Akkusoglu, Ali Şakacı, Kaan Büyükçil

        MERSİN SPOR: Olaseni 13, Cobbs 9, Pineiro 12, Efianayi 14, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 14, Cruz 19, Magnay 3, Canberk Kuş 3

        GALATASARAY: Young 2, Wallace 2, Cummings 9, Blumbergs 5, Samet Geyik 3, Palmer 13, Izundu 23, Buğrahan Tuncer 4, Delgado 1, Göksenin Köksal 11

        1’İNCİ PERİYOT: 30-23

        DEVRE: 50-44

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 71-59

        Basketbol Erkekler Süper Liginin 22’nci haftasında Mersin Spor Kulübü, Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşmayı Mersin Spor 89-73’lük skorla kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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