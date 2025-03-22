Mersin Spor- Galatasaray: 89-73
SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Tolga Akkusoglu, Ali Şakacı, Kaan BüyükçilMERSİN SPOR: Olaseni 13, Cobbs 9, Pineiro 12, Efianayi 14, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 14, Cruz 19, Magnay 3, Canberk Kuş 3GALATASARAY: Young 2, Wallace 2, Cummings 9, Blumbergs 5, Samet Geyik 3, Palmer 13, Izundu 23, Buğrahan Tuncer 4, Delgado 1, Göksenin Köksal 11 1'İNCİ PERİYOT: 30-23DEVRE: 50-443'ÜNCÜ PERİYOT: 71-59Basketbol Erkekler Süper Liginin 22'nci haftasında Mersin Spor Kulübü, Galatasaray'ı konuk etti.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Tolga Akkusoglu, Ali Şakacı, Kaan Büyükçil
MERSİN SPOR: Olaseni 13, Cobbs 9, Pineiro 12, Efianayi 14, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 14, Cruz 19, Magnay 3, Canberk Kuş 3
GALATASARAY: Young 2, Wallace 2, Cummings 9, Blumbergs 5, Samet Geyik 3, Palmer 13, Izundu 23, Buğrahan Tuncer 4, Delgado 1, Göksenin Köksal 11
1’İNCİ PERİYOT: 30-23
DEVRE: 50-44
3’ÜNCÜ PERİYOT: 71-59
Basketbol Erkekler Süper Liginin 22’nci haftasında Mersin Spor Kulübü, Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşmayı Mersin Spor 89-73’lük skorla kazandı.
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