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        Elif'in ölümüne neden olan sürücü: Bir anne ve babanın yaşayacağı en ağır acıyı yaşattım

        MERSİN'de kamyoneti ile çarptığı ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci'nin (11) ölümüne, Elif Yüksel'in (11) de ağır yaralanmasına neden olan Coşkun Topkara (25), tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "Böyle bir olayı ailelere yaşattığım için son derece üzgünüm ve pişmanım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:51 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:55
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        Elif'in ölümüne neden olan sürücü: Bir anne ve babanın yaşayacağı en ağır acıyı yaşattım
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        MERSİN'de kamyoneti ile çarptığı ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci'nin (11) ölümüne, Elif Yüksel'in (11) de ağır yaralanmasına neden olan Coşkun Topkara (25), tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "Böyle bir olayı ailelere yaşattığım için son derece üzgünüm ve pişmanım. Bir anne ve babanın yaşayacağı en ağır acıyı yaşattım" dedi.

        Kaza, geçen yıl 23 Mayıs'ta Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesi operatörü olarak çalışan Coşkun Topkara yönetimindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel'e çarptı. Kazada Ekinci yaşamını yitirirdi, ağır yaralanan Yüksel'in tedavisi hastanede sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan Topkara, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu sanık Coşkun Topkara'nın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede, sürücünün kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi. Davanın ikinci duruşması bugün Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Topkara, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM’

        Duruşmada söz verilen sanık Coşkun Topkara, "Böyle bir olayı ailelere yaşattığım için son derece üzgünüm ve pişmanım. Bir anne ve babanın yaşayacağı en ağır acıyı yaşattım. Keşke ben ölseydim de o çocuklara bir şey olmasaydı. Yaşadıkları her gün için dua ediyorum. Uykularım kaçıyor, uyuyamıyorum. 1 yıldır tutukluyum. Aileme destek olamıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

        'BUNLAR TAHLİYESİ İÇİN ÖĞRETİLMİŞ BEYANLARDIR'

        Kazada yaşamını yitiren Elif Su Ekinci'nin avukat babası Kamil Ekinci, "Sanığın pişmanlık beyanlarının kabul edilebilir bir yanı yok. Bunlar tahliyesi için öğretilmiş beyanlardır. 23 yıldır çocukları korumak için avukatlık yapıyorum ama çocuğumu koruyamadım. Sanık, çocukların karşıya geçtiğini göre göre olayı gerçekleştiriyor" diye konuştu.

        'SANIĞIN OLASI KASTLA YARGILANMASI GEREKMEKTEDİR'

        Müşteki avukatı Hibe Gökalp, sanığın olayı olası kastla gerçekleştirdiğini, dolayısıyla 'Bilinçli taksirle' yargılanması gerektiğini söyledi. Sanığın uyarı levhalarına ve işaretlerine rağmen yüksek hızla ilerleyerek olayı gerçekleştirdiğini savunan Gökalp, "Sanık sevk ve idaresindeki kamyonetle gündüz vakti, şehir içinde aşırı hızla seyir halindeyken okulun 120 metre öncesinden uyarı ve ikaz levhaları bulunmasına rağmen hatta sağ şeritte bulunan belediye otobüsünün durup yaya geçidinde bulunan öğrencilere yol verdiğini görmesine rağmen sanık durmamıştır. Aracın hızını yavaşlatmayarak ne olursa olsun düşüncesi ile yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan Elif Su Ekinci'nin ölümüne ve Elif Yüksel'in ağır derecede yaralanmasına neden olmuştur. Yaşanılan olayda sanığın ne olursa olsun düşüncesiyle aracını kullandığı ve çocuklara çarparak çocukları sürükledikten sonra durduğu kamera görüntüleriyle sabittir. Sanığın aşırı hızlı olması nedeniyle aracın hava yastıkları patlamıştır. Sanık bilirkişi raporunda yüzde 100 kusurlu bulunmuştur. Sanığın 'olası kastla' yargılanması gerektirmektedir" ifadesini kullandı.

        Duruşmaya katılan çocukların yakınları, sanığın cezalandırılmasını istedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tedavisi süren Elif Yüksel ile ilgili kati raporunun alınması için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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