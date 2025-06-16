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        Esnaf cinayetine 3 tutuklama

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde esnaf arasında kahve ücreti yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada büfeci Ali Beyaz'ın (54) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 23:43 Güncelleme: 16.06.2025 - 23:45
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        Esnaf cinayetine 3 tutuklama
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde esnaf arasında kahve ücreti yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada büfeci Ali Beyaz'ın (54) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan F.İ. (28), Ş.İ. (28) ve S.C.İ. (25), tutuklandı.

        Olay, 14 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yarenlik Alanı’nda bulunan Uğur İş Hanı Pasajı’nda meydana geldi. Pasajda iş yeri bulunan F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ., iddiaya göre komşuları olan büfeci Ali Beyaz ile kahve fiyatı yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak ve satırların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Beyaz ve oğlu Abdullah D.B. (25), bıçaklanırken, F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ. de çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastane kaldırıldı.

        Ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürülen Ali Beyaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, oğlu D.B.'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Hastanede tedavisi tamamlanan F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ. ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan F.İ., Ş.İ. ve S.C.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kahve fiyatı tartışmasında hayatını kaybeden büfeci Ali Beyaz, bugün gündüz saatlerinde Tarsus Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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