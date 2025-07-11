Hesaplarında 1,2 milyar TL işlem hacmi olan yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 33 gözaltı

MERSİN merkezli 11 ilde, düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 14’ü tutuklandı. Şüphelilerin dijital para platformu ve banka hesaplarında 1 milyar 234 milyon TL’lik işlem hacmi olduğu belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip kapsamında 33 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Mersin merkezli Adana, Ankara, Ağrı, Batman, Kastamonu, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Hatay ve Isparta’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tamamı operasyonda gözaltına alındı.

1 MİLYAR 234 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Çalışma kapsamında 2 bin 560 banka hesabının detaylı analiz çalışması sonucunda şüphelilerin yurt dışı merkezli yasa dışı bahis sitesi kurarak dijital para platformu hesapları üzerinden 114 milyon TL, banka hesapları üzerinden ise 1 milyar 120 milyon TL’lik işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

Toplamda 1 milyar 234 milyon TL işlem hacmine ulaşan ve gözaltına alınan şüphelilerin 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 14’ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 17’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.