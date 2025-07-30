Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de anne-kız cinayetine 4 gözaltı

        MERSİN'de 4 gün önce yengesi Türkan Söylemez ile onun kızı Aygül Çınar'ı öldürüp kaçan Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:03 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de anne-kız cinayetine 4 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MERSİN’de 4 gün önce yengesi Türkan Söylemez ile onun kızı Aygül Çınar’ı öldürüp kaçan Ö.Ç. (22) ile 3 kişi gözaltına alındı.

        Olay, 26 Temmuz’da 00.30 sıralarında Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi 5720 Sokak'ta meydana geldi. Ö.Ç., henüz bilinmeyen nedenle yengesi Türkan Söylemez ve onun kızı Aygül Çınar’ı silahla vurup kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, başından vurulan Türkan Söylemez’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kızı Aygül Çınar da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne-kızın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

        Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Ö.Ç.'nin merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Şafak vakti özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ö.Ç. ile onun saklanmasına yardımcı oldukları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheli, cinayeti işlediğini doğruladı ancak resmi ifadesinde susma hakkını kullandı. Şüphelinin olayda kullandığı suç aleti de ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!

        Benzer Haberler

        Akkuyu NGS, 3'üncü güç ünitesinin türbin binasında duvar betonlama çalışmal...
        Akkuyu NGS, 3'üncü güç ünitesinin türbin binasında duvar betonlama çalışmal...
        Mersin Valiliği'nden 'Çocuklar karakolda darbedildi' iddialarına ilişkin aç...
        Mersin Valiliği'nden 'Çocuklar karakolda darbedildi' iddialarına ilişkin aç...
        Mersin Valiliği'nden 'Çocuklar karakolda darbedildi' iddialarına ilişkin aç...
        Mersin Valiliği'nden 'Çocuklar karakolda darbedildi' iddialarına ilişkin aç...
        Görme engelli Nazalin'in okuma azmi üniversite sınavında başarı getirdi
        Görme engelli Nazalin'in okuma azmi üniversite sınavında başarı getirdi
        Mersin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Mersin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Mersin Valiliğinden kaymakamın oğlunun "mağdur" sıfatıyla yer aldığı olaya...
        Mersin Valiliğinden kaymakamın oğlunun "mağdur" sıfatıyla yer aldığı olaya...