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        Mersin Valiliği'nden 'Çocuklar karakolda darbedildi' iddialarına ilişkin açıklama (2)

        GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIMersin'de kaymakamın oğlu K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 12:50 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:55
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        Mersin Valiliği'nden 'Çocuklar karakolda darbedildi' iddialarına ilişkin açıklama (2)
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        GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Mersin'de kaymakamın oğlu K.G.'nin bıçaklı kişilerden kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bazılarının elinde bıçak bulunan 5 kişilik grubun K.G.'nin arkasından koştuğu, çocuğun da kaçarak evlerinin bahçesine girdiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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