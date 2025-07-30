Mersin Valiliği'nden 'Çocuklar karakolda darbedildi' iddialarına ilişkin açıklama (2)
GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIMersin'de kaymakamın oğlu K.
GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Mersin'de kaymakamın oğlu K.G.'nin bıçaklı kişilerden kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bazılarının elinde bıçak bulunan 5 kişilik grubun K.G.'nin arkasından koştuğu, çocuğun da kaçarak evlerinin bahçesine girdiği görüldü.
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