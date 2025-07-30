Akkuyu NGS, 3'üncü güç ünitesinin türbin binasında duvar betonlama çalışmalarını tamamladı

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3’üncü güç ünitesinde çalışmalar sürüyor. Son olarak, üniteye ait türbin adasının kilit tesislerinden olan türbin binasının duvarlarında betonlama çalışmalarının tamamlandığı aktarıldı. Santralin 4 güç ünitesi ve yardımcı binalarındaki inşaat ve montaj çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Duvarların inşası sırasında toplamda 13 bin 100 metreküpten fazla beton döküldü ve yaklaşık 2 bin 200 ton donatı yerleştirildi. Çalışmalar, kendiliğinden yerleşen beton karışımı kullanılarak, yer seviyesinden 41,9 metre yüksekliğindeki üst seviyeye kadar farklı aşamalarda yürütüldü. Bu teknoloji, yapıların her türlü dış etkiye karşı yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık göstermesini amaçlıyor.

Beton karışımının, inşaat demirinin ve kalıpların yerleştirilmesi için çeşitli pompa üniteleri ile kule ve mobil vinçler kullanıldı. Betonlama çalışmalarının son aşamasında, beton ustaları, inşaat demircileri, kaynakçılar, tesisatçılar ve yardımcı personel dahil 70'ten fazla uzman görev aldı.