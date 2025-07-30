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        Akkuyu NGS, 3'üncü güç ünitesinin türbin binasında duvar betonlama çalışmalarını tamamladı

        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesinde çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 13:25 Güncelleme: 30.07.2025 - 13:30
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        Akkuyu NGS, 3'üncü güç ünitesinin türbin binasında duvar betonlama çalışmalarını tamamladı
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        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3’üncü güç ünitesinde çalışmalar sürüyor. Son olarak, üniteye ait türbin adasının kilit tesislerinden olan türbin binasının duvarlarında betonlama çalışmalarının tamamlandığı aktarıldı. Santralin 4 güç ünitesi ve yardımcı binalarındaki inşaat ve montaj çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Duvarların inşası sırasında toplamda 13 bin 100 metreküpten fazla beton döküldü ve yaklaşık 2 bin 200 ton donatı yerleştirildi. Çalışmalar, kendiliğinden yerleşen beton karışımı kullanılarak, yer seviyesinden 41,9 metre yüksekliğindeki üst seviyeye kadar farklı aşamalarda yürütüldü. Bu teknoloji, yapıların her türlü dış etkiye karşı yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık göstermesini amaçlıyor.

        Beton karışımının, inşaat demirinin ve kalıpların yerleştirilmesi için çeşitli pompa üniteleri ile kule ve mobil vinçler kullanıldı. Betonlama çalışmalarının son aşamasında, beton ustaları, inşaat demircileri, kaynakçılar, tesisatçılar ve yardımcı personel dahil 70'ten fazla uzman görev aldı.

        Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, “Akkuyu NGS’nin 3’üncü Güç Ünitesi’nde önemli bir inşaat aşaması daha tamamlandı. Ana elektrik üretim ekipmanlarının yer alacağı kilit tesis olan türbin binasının duvarları tamamen betonlandı. Böylece, bir sonraki aşama olan köprü vinçlerin kurulumu ve türbin salonunun çatı yapılarının montajı için gerekli koşullar oluşturuldu” açıklamasında bulundu.

        Akkuyu NGS sahasında şu anda 1’inci Güç Ünitesi’nin devreye alınması çalışmaları devam ediyor. Ünitenin tüm sistemleri ve elemanları aşamalı olarak işletmeye hazırlık aşamasına getirilirken, tasarım parametrelerine uygunlukların da dikkatle kontrol edildiği bildirildi.

        Santralin diğer güç ünitelerinde de eş zamanlı olarak inşaat ve montaj işlemleri sürdürüldüğü aktarıldı. Akkuyu NGS sahasındaki tüm çalışmaların, uluslararası güvenlik ve kalite standartlarına uygun olarak gerçekleştirildiği ve bağımsız denetim kuruluşları ile ulusal düzenleyici kurum olan Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından denetlendiği bildirildi.

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