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        Mersin Valiliğinden kaymakamın oğlunun "mağdur" sıfatıyla yer aldığı olaya ilişkin açıklama:

        Mersin Valiliğinden, Mezitli ilçesinde 5 kişinin gözaltına alındığı olaya ilişkin, "Mezitli Kaymakamı'nın oğlu K.G'nin mağdur sıfatıyla yer aldığı söz konusu olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 21:58 Güncelleme: 29.07.2025 - 21:58
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        Mersin Valiliğinden kaymakamın oğlunun "mağdur" sıfatıyla yer aldığı olaya ilişkin açıklama:
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        Mersin Valiliğinden, Mezitli ilçesinde 5 kişinin gözaltına alındığı olaya ilişkin, "Mezitli Kaymakamı'nın oğlu K.G'nin mağdur sıfatıyla yer aldığı söz konusu olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." açıklaması yapıldı.

        Valiliğin açıklamasında, 26 Temmuz'da Mezitli ilçesinde meydana gelen ve bazı basın organlarında yer alan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada, yaya şekilde evine giden K.G'nin kendisini bıçakla kovaladıklarını beyan ettiği 5-6 kişiden şikayetçi olduğu bildirildi.

        Şikayet üzerine Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Olaya karıştıkları değerlendirilen 5 şüpheli tespit edilmiştir. Şüpheliler, 18 yaşından küçük olmaları üzerine işlemlerin yapılması amacıyla Çocuk Büro Amirliğine teslim edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç kapsamında, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır. Yakalanan 5 suça sürüklenen çocuğun 2'sinin aynı mahallede 17 Temmuz'da gerçekleşen başka bir bıçaklı saldırı olayının şüphelileri oldukları ve olayla ilgili adli sürecin devam ettiği tespit edilmiştir. Mezitli Kaymakamı'nın oğlu K.G'nin mağdur sıfatıyla yer aldığı söz konusu olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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