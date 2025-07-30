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        Mersin Valiliği'nden 'Çocuklar karakolda darbedildi' iddialarına ilişkin açıklama

        MERSİN Valiliği'nden 'Kaymakam ve oğlu K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:36 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:36
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        Mersin Valiliği'nden 'Çocuklar karakolda darbedildi' iddialarına ilişkin açıklama
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        MERSİN Valiliği’nden ‘Kaymakam ve oğlu K.G.'nin, çocukları karakolda darbettiği’ iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Olayın aslı, K.G. isimli çocuğun, evine yürürken 5-6 kişi tarafından bıçakla kovalandığını beyan ederek şikayetçi olmasıdır" ifadelerine yer verdi.

        Mersin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; "26 Temmuz 2025 tarihinde Mersin’in Mezitli ilçesinde meydana gelen ve bazı basın organlarında 'Kaymakam ve oğlunun, çocukları karakolda darbettiği' şeklinde yer alan iddialar üzerine kamuoyunu bilgilendirmiştir. Olayın aslı, K.G. isimli çocuğun, evine yürürken 5-6 kişi tarafından bıçakla kovalandığını beyan ederek şikayetçi olmasıdır. 18 yaşından küçük olan 5 şüpheli tespit edilerek işlemler için Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edilmiştir. Bu kişilerden 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca bu 5 çocuktan 2’sinin, 17 Temmuz’da yine aynı mahallede meydana gelen başka bir bıçaklı saldırının şüphelileri oldukları anlaşılmıştır. Söz konusu olayda mağdur sıfatıyla yer alan Mezitli Kaymakamı’nın oğlu K.G. ile ilgili iddialar üzerine de İçişleri Bakanlığı tarafından idari inceleme başlatılmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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