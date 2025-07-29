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        Mersin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 22:04 Güncelleme: 29.07.2025 - 22:04
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        Mersin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, E.A. (52) idaresindeki 33 ANH 882 plakalı kamyonet, D-400 kara yolu Tarsus-Mersin istikameti hal kavşağı civarında S.Ç. (32) yönetimindeki 33 NZV 23 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kamyonet refüje devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kamyonet ve otomobil sürücüleri ile kamyonette yolcu olarak bulunan T.A. (50) Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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