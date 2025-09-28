TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu (3)
Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 tarım işçisinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı kazada TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü M.G., tedavisinin ardından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
