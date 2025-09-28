TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu (2)

Mersin'in Tarsus ilçesinde Düzce'den fındık topladıktan sonra Şırnak'a dönerken B.A. yönetimindeki TIR'a arkadan çarpan M.G.'nin kullandığı minibüste hayatını kaybeden İrem Oktan, Maşallah Oktan ve Halil Boztoğan'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler Şırnak'a gönderildi.

