        Mersin Haberleri

        Gülnar Devlet Hastanesi'nde yeni diyaliz ünitesi hizmete girdi

        Gülnar Devlet Hastanesi'nde yeni diyaliz ünitesi hizmete girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 15:11 Güncelleme: 29.09.2025 - 15:11
        Gülnar Devlet Hastanesi'nde yeni diyaliz ünitesi hizmete girdi
        Gülnar Devlet Hastanesi'nde yeni diyaliz ünitesi hizmet vermeye başladı.

        Başhekim Uzman Dr. Mehmet Kamış, yazılı açıklamasında, sağlık tesisinin imkanlarının her geçen gün arttığını belirtti.

        Hizmete alınan diyaliz ünitesine ilişkin bilgilere veren Kamış, "Hastaneye kazandırılan 6+1 kapasiteli diyaliz ünitesi, modern ve güvenli hizmet sunma amacıyla tescillendi. Ünitenin devreye girmesiyle ilçedeki önemli bir ihtiyaç karşılandı. İlerleyen dönemde ek bir diyaliz makinesiyle kapasitenin artırılması planlanıyor." ifadesini kullandı.

        Kamış, sayısı artırılan personel kadrosu, modernleşen altyapısı ve artan cerrahi kapasitesiyle hastanenin yeni bir döneme başladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

