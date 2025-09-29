Gülnar Devlet Hastanesi'nde yeni diyaliz ünitesi hizmete girdi

Kamış, sayısı artırılan personel kadrosu, modernleşen altyapısı ve artan cerrahi kapasitesiyle hastanenin yeni bir döneme başladığını kaydetti.

Hizmete alınan diyaliz ünitesine ilişkin bilgilere veren Kamış, "Hastaneye kazandırılan 6+1 kapasiteli diyaliz ünitesi, modern ve güvenli hizmet sunma amacıyla tescillendi. Ünitenin devreye girmesiyle ilçedeki önemli bir ihtiyaç karşılandı. İlerleyen dönemde ek bir diyaliz makinesiyle kapasitenin artırılması planlanıyor." ifadesini kullandı.

