        Atakaş Hatayspor: 0 - Bandırmaspor: 3

        Atakaş Hatayspor: 0 - Bandırmaspor: 3

        STAT:MersinHAKEMLER: Turgay Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Furkan UluATAKAŞ HATAYSPOR: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Engin Can Aksoy, Kerim Alıcı (Dk.

        Giriş: 28.09.2025 - 21:59 Güncelleme: 28.09.2025 - 21:59
        Atakaş Hatayspor: 0 - Bandırmaspor: 3
        STAT:Mersin

        HAKEMLER: Turgay Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Furkan Ulu

        ATAKAŞ HATAYSPOR: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Engin Can Aksoy, Kerim Alıcı (Dk. 73 Melih Şen), Cengiz Demir (Dk. 73 Yiğit Ali Buz), Oğuzhan Matur (Dk. 61 Deniz Aksoy), Görkem Sağlam, Baran Sarka (Dk. 73 Ünal Durmuşhan), Selimcan Temel (Dk. 61 Ali Yıldız) , , Abdulkadir Parmak, Bamgboye,

        BANDIRMASPOR: Arda Özçimen, Mücahit Albayrak (Dk. 90+1 Yusuf Can Esendemir), Atınç Nukan, Enes Aydın, Rahmetullah Berişbek (Dk. 87 Gani Burgaz), Hountondji, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Ndongala (Dk. 87 Enes Çinemre), Mulumba (Dk. 87 Tolga Kalender), Tanque (Dk. 46 Samake)

        GOLLER: Dk. 33 Mulumba, Dk. 65 Bacuna, Dk. 72. Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor)

        SARI KARTLAR: Dk. 42 Görkem Sağlam, Dk. 55 Oğuzhan Matur, Dk. 79 Bamgboye (Atakaş Hatayspor), Dk. 52 Rahmetullah Berişbek, Dk. 85 Arda Özçimen (Bandırmaspor)

        1’inci Lig'in 8’inci haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin’de Bandırmaspor’u ağırladı. Karşılaşmayı konuk Bandırmaspor 3-0 kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

