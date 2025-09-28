Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Hatayspor-Bandırmaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Bandırmaspor'a 3-0 yenilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Hugo Almeida, "İkinci yarı güç Bandırmaspor'a geçti. Maalesef bugün kaybetmiş olduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 21:41 Güncelleme: 28.09.2025 - 21:41
        Almeida, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldiğinde mental ve fiziksel olarak dağılmış bir takımla karşılaştığını söyledi.

        Kendine inanmayan bir takım gördüğünü anlatan Almeida, "Benim işim burada oyunculara oynamaktan ziyade mutluluk vermekti. İki gün önce Hatayspor'da bir ayımı doldurmuş oldum. Federasyon bize çok yoğun bir maç takvimi verdi. Bunu anlayamıyorum. Gerçekten bu insanlık dışı bir olay çünkü 15 günde 5 maç oynadık. Büyük takımlar da bile büyük değişiklikler olmasına rağmen onlar bile bu durumda zorlanabilirdi." ifadelerini kullandı.

        Almeida, her maçta oyuncularının sakatlık yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

        "3-4 maç önce Carlos (Strandberg) sakatlanmıştı. Sonrasında Jonathan (Okoronkwo), Kilama. Iğdır maçında da Rui (Pedro) sakatlandı. Bu maçta da Kerim sakatlandı. Maça 2 sağ, 2 sol bekle çıkmak zorunda kaldım. Maç sonunda da altyapıdaki oyunculara şans verdim çünkü kısıtlı bir kadromuz var. Yine de oyuncularımla gurur duyuyorum, ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Yenileme idmanı, ardına maç oynayabildik. İdman yapacak vaktimiz bile yoktu. Bugün ilk yarı oynayan bir takım vardı. Oynamaya çalıştık ama ikinci yarı güç Bandırmaspor'a geçti. Maalesef bugün kaybetmiş olduk."

        - Bandırmaspor cephesi

        Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, net bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

        Girdikleri pozisyonları iyi değerlendirerek müsabakayı kazandıklarını ifade eden Gürsel, şunları kaydetti:

        "Rakibimize bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Biz de artık bir gün dinlenip daha sonra Ümraniyespor maçına çok iyi hazırlanıp inşallah bunun enerjini, moralini o maça taşımak istiyoruz. Buna ihtiyacımız var. Daha hiçbir şey olmadı. Sadece bir galibiyet aldık. Bunun bilincindeyiz. Şimdi artık ayaklarımızı daha sağlam basıp, istekli, arzulu, iyi çalışarak önümüzdeki maça çıkıp, önemli olan bunu devam ettirebilmek, bir seri haline getirmek. İnşallah bunu başarırız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

