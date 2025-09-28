Hatayspor-Bandırmaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Bandırmaspor'a 3-0 yenilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Hugo Almeida, "İkinci yarı güç Bandırmaspor'a geçti. Maalesef bugün kaybetmiş olduk." dedi.

Almeida, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldiğinde mental ve fiziksel olarak dağılmış bir takımla karşılaştığını söyledi.

Kendine inanmayan bir takım gördüğünü anlatan Almeida, "Benim işim burada oyunculara oynamaktan ziyade mutluluk vermekti. İki gün önce Hatayspor'da bir ayımı doldurmuş oldum. Federasyon bize çok yoğun bir maç takvimi verdi. Bunu anlayamıyorum. Gerçekten bu insanlık dışı bir olay çünkü 15 günde 5 maç oynadık. Büyük takımlar da bile büyük değişiklikler olmasına rağmen onlar bile bu durumda zorlanabilirdi." ifadelerini kullandı.

Almeida, her maçta oyuncularının sakatlık yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"3-4 maç önce Carlos (Strandberg) sakatlanmıştı. Sonrasında Jonathan (Okoronkwo), Kilama. Iğdır maçında da Rui (Pedro) sakatlandı. Bu maçta da Kerim sakatlandı. Maça 2 sağ, 2 sol bekle çıkmak zorunda kaldım. Maç sonunda da altyapıdaki oyunculara şans verdim çünkü kısıtlı bir kadromuz var. Yine de oyuncularımla gurur duyuyorum, ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Yenileme idmanı, ardına maç oynayabildik. İdman yapacak vaktimiz bile yoktu. Bugün ilk yarı oynayan bir takım vardı. Oynamaya çalıştık ama ikinci yarı güç Bandırmaspor'a geçti. Maalesef bugün kaybetmiş olduk."