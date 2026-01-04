Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de otoyoldan alt geçide düşen araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda refüje çarparak alt geçide düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 18:14 Güncelleme: 04.01.2026 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de otoyoldan alt geçide düşen araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda refüje çarparak alt geçide düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Hüseyin S. idaresindeki 80 DJ 224 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Karayayla mevkisinde refüje çarparak alt geçide düştü.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçtan çıkarılanlardan Hacı Mehmet S'nin (56) hayatını kaybettiği, sürücü, Handenur S, Zehra S. ve Fatmanur K'nin yaralandığı belirlendi.

        Yaralılar, ambulanslarla Tarsus ve Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Handenur S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Hacı Mehmet S'nin, uzman çavuş oğlunu karşılamak için aile yakınları ve oğlunun nişanlısı Fatmanur K. ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gittiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        22 gün sonra aynı ecel!
        22 gün sonra aynı ecel!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü

        Benzer Haberler

        Hafif ticari araç otoyol köprüsünden düştü: 2 ölü, 3 yaralı
        Hafif ticari araç otoyol köprüsünden düştü: 2 ölü, 3 yaralı
        Araç otoyol köprüsünden düştü: 2 ölü, 3 yaralı
        Araç otoyol köprüsünden düştü: 2 ölü, 3 yaralı
        Seçer: "Şehitlerimiz bu ülkenin onurunu omuzlarında taşıdı"
        Seçer: "Şehitlerimiz bu ülkenin onurunu omuzlarında taşıdı"
        Mersin'de özel gereksinimli bireyler için mahremiyet eğitimi
        Mersin'de özel gereksinimli bireyler için mahremiyet eğitimi
        Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilikte örnek oldu
        Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilikte örnek oldu
        Mersin'de park halindeki kamyonet ve otomobil yandı
        Mersin'de park halindeki kamyonet ve otomobil yandı