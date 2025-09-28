Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de zeytin toplayan işçilere çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, bahçede zeytin toplayan işçilere çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 3 kişinin yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 20:02 Güncelleme: 28.09.2025 - 20:02
        Mersin'de zeytin toplayan işçilere çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı
        Mersin'in Silifke ilçesinde, bahçede zeytin toplayan işçilere çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 3 kişinin yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Silifke-Erdemli kara yolunun Kabasakallı mevkisindeki kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Melahat Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Melahat Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Melahat Y'nin kullandığı 33 KMB 60 plakalı otomobil, dün Silifke-Erdemli kara yolu Kabasakallı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçede zeytin hasadı yapan işçilere çarpmıştı.

        Kazada, işçiler Selim Avdil, Çağlar Kaya, Yasemin Berber ve Fikret Targan yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye götürülen işçilerden Avdil, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

