Mersin'de zeytin toplayan işçilere çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı

Kazada, işçiler Selim Avdil, Çağlar Kaya, Yasemin Berber ve Fikret Targan yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye götürülen işçilerden Avdil, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, bahçede zeytin toplayan işçilere çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 3 kişinin yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

