        Gülnar ilçesinde yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı

        Gülnar ilçesinde yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı sürek avı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 14:00 Güncelleme: 05.01.2026 - 14:00
        Gülnar ilçesinde yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı
        Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı sürek avı düzenlendi.

        Kaymakamlık, Belediye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile avcılık kulüpleri işbirliğinde organize edilen sürek avı, Kuskan Mahallesi'nde yapıldı.

        Araziye çıkan katılımcılar, 30 yaban domuzu avladı.

        Belediye ekipleri de avcılara çeşitli ikramlarda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

