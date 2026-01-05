Gülnar ilçesinde yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı
Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı sürek avı düzenlendi.
Kaymakamlık, Belediye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile avcılık kulüpleri işbirliğinde organize edilen sürek avı, Kuskan Mahallesi'nde yapıldı.
Araziye çıkan katılımcılar, 30 yaban domuzu avladı.
Belediye ekipleri de avcılara çeşitli ikramlarda bulundu.
