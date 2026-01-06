Habertürk
        Selahattin Demirtaş'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası

        Mersin'de yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, konuşmalarında "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Giriş: 06.01.2026 - 12:23 Güncelleme: 06.01.2026 - 12:23
        Selahattin Demirtaş'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası
        Mersin'de yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, konuşmalarında "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, başka suçtan Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş katılmadı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, sanığın "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sunduğu esasa ilişkin mütalaasını yineledi.

        Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan müşteki avukatı, Demirtaş'ın zincirleme şekilde değil her bir eylemi nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatı Özgür Özbek ise Demirtaş hakkında Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesince "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 3 yıl 6 aylık hapis cezası kararının, Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu ve söz konusu davayla birleştirilmesinin beklendiğini söyledi.

        Hakim, esasa ilişkin savunma hazırlayabilmeleri için ek süre isteyen Özbek'in talebini reddetti.

        Özbek, bunun üzerine savunma yapma haklarının ellerinden alındığını öne sürerek, reddihakim talebinde bulundu.

        Beyanların ardından kararını açıklayan hakim, reddihakim talebini reddetti, "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Demirtaş'ın mevcut halinin devamına hükmetti.

        Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Mersin, Diyarbakır, Ankara ve Mardin'deki konuşmalarında "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" gerekçesiyle dava açılmıştı. Önceki celsede hakim, Demirtaş'ın, Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarına ilişkin dosyaların birleştirilmesine karar vermiş, Ankara ve Mardin'deki ifadeleriyle ilgili dosyaların birleştirme talebini ise uygun görmemişti. Hakim, duruşmaya katılmayan Demirtaş'ın sonraki celseye de katılmaması halinde "susma hakkını kullandığının kabul edileceğine" yönelik ihtarda bulunulmasına karar vermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

