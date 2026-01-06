Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de ruhsatsız üretim yapılan şalgam imalathanesi mühürlendi

        Mersin'in Toroslar ilçesinde ruhsatsız ve hijyen kurallarına aykırı şalgam üretimi yapıldığı belirlenen imalathane kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 13:43 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:43
        Mersin'de ruhsatsız üretim yapılan şalgam imalathanesi mühürlendi
        Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürüten zabıta ekipleri, Turunçlu Mahallesi'ndeki bir imalathanede denetim yaptı.

        Ekipler, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı belirlenen iş yerinde hijyen kurallarına uyulmadığını, şalgamların yerle temas ettiğini ve ürünlerin küflenerek bozulduğunu saptadı.

        İşletme sahibi M.E. (71) hakkında yasal işlem başlatan ekipler, mühürlenen imalathanedeki yaklaşık 10 ton şalgamı imha etti.

        Zabıta memuru, denetim sırasında M.E'ye "Sen bunu kendin yiyip içiyor musun? Allah korusun bu şalgamı sattığın biri hastanelik olsa vebal duyacak mısın?" diye tepki gösterdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

