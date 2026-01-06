Habertürk
        Mersin Haberleri

        Mersin'de trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 2 bin 719 lira ceza

        Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye 2 bin 719 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 13:00 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:00
        Mersin'de trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 2 bin 719 lira ceza
        Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye 2 bin 719 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kimliği belirlenen sürücü E.P, ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 2 bin 719 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

