        Bozyazı ilçesinde öğrencilere sağlık alanında eğitim verildi

        Bozyazı ilçesinde öğrencilere sağlık alanında eğitim verildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 17:55 Güncelleme: 06.01.2026 - 17:55
        Bozyazı ilçesinde öğrencilere sağlık alanında eğitim verildi
        Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

        Proje kapsamında Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezince Bozyazı İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

        Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay, Yeşilay Bozyazı Şubesi, sağlık ve itfaiye ekipleri katkı sağladı.

        Programda öğrencilere sağlıklı yaşam, acil durumlarda davranış biçimleri ve ilk yardım alanlarında bilgilendirilme yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

