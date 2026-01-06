Bozyazı ilçesinde öğrencilere sağlık alanında eğitim verildi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.
Proje kapsamında Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezince Bozyazı İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay, Yeşilay Bozyazı Şubesi, sağlık ve itfaiye ekipleri katkı sağladı.
Programda öğrencilere sağlıklı yaşam, acil durumlarda davranış biçimleri ve ilk yardım alanlarında bilgilendirilme yapıldı.
