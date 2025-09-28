Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de teknenin alabora olması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarıldı

        Mersin'in Mezitli ilçesi açıklarında teknenin alabora olması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 15:25 Güncelleme: 28.09.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de teknenin alabora olması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Mezitli ilçesi açıklarında teknenin alabora olması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarıldı.

        Soli sahili açıklarında iki amatör balıkçının avlandığı "Demir 033" adlı tekne alabora oldu.

        Eşyalarıyla beraber denize düşen 2 kişi, seslerini çevredeki balıkçılara duyurdu.

        Alabora olan tekneye ulaşan balıkçılar, denizdeki 2 kişiyi kurtardı.

        Balıkçılar, batan tekneyi de halat yardımıyla su yüzüne çıkardı.

        Denizden kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi

        Benzer Haberler

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde izinsiz kurulan pazar kaldırıldı
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde izinsiz kurulan pazar kaldırıldı
        TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu (2)
        TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu (2)
        Toros Dağları'nda üretilen çiçek balı Fransa ve İngiltere'den 3 ödül kazand...
        Toros Dağları'nda üretilen çiçek balı Fransa ve İngiltere'den 3 ödül kazand...
        TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu
        TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu
        Mersin'de 31 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Mersin'de 31 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı; 3 ölü, 16 yaralı
        Tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı; 3 ölü, 16 yaralı