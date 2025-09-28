Mersin'de teknenin alabora olması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarıldı
Mersin'in Mezitli ilçesi açıklarında teknenin alabora olması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarıldı.
Soli sahili açıklarında iki amatör balıkçının avlandığı "Demir 033" adlı tekne alabora oldu.
Eşyalarıyla beraber denize düşen 2 kişi, seslerini çevredeki balıkçılara duyurdu.
Alabora olan tekneye ulaşan balıkçılar, denizdeki 2 kişiyi kurtardı.
Balıkçılar, batan tekneyi de halat yardımıyla su yüzüne çıkardı.
Denizden kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
