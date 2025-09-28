Mersin'in Akdeniz ilçesinde izinsiz kurulan pazar kaldırıldı

Ekipler, çevreyi kirleten ve gürültü çıkartan satıcılara da cezai işlem uyguladı.​​​​​​​

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevreye rahatsızlık da veren pazarın kaldırılması için harekete geçti.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Gündoğdu Mahallesi'nde seyyar satıcılar tarafından kurulan pazarın, hem yaya hem araç trafiğini tehlikeye attığı tespit edildi.

