        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        İş yerine ateş açıp patenle kayarak kaçtı

        MERSİN'de yüzü kapalı kişinin iş yerine ateş açıp patenle kayarak kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 15:26 Güncelleme: 29.09.2025 - 15:30
        İş yerine ateş açıp patenle kayarak kaçtı
        MERSİN’de yüzü kapalı kişinin iş yerine ateş açıp patenle kayarak kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 04.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Tanınmamak için siyah kıyafet giyip maske takan şüpheli, 1812'nci Sokak'taki iş yerine tabancayla birkaç el ateş etti. Şüpheli daha sonra patenle kayarak bölgeden uzaklaştı. Olayda ölü ve yaralı olmazken, polis şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan şüphelinin iş yerine ateş açtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önünde bir süre oyalanan şüphelinin daha sonra ateş edip uzaklaştığı yer aldı.

