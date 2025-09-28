12'nci kattan düşen Efe, hayatını kaybetti
MERSİN'in Tarsus ilçesinde apartmanın 12'nci katındaki evlerinin balkonundan düşen Efe Kağan Öz (15), hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Şehitler Tepesi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 15 katlı apartmanın 12'nci katında ailesiyle yaşayan Efe Kağan Öz, henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Öz'ün cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
