Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de otomobilin zeytin toplayan işçilere çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

        Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin bahçede zeytin toplayan işçilere çarptığı kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 20:02 Güncelleme: 28.09.2025 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de otomobilin zeytin toplayan işçilere çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin bahçede zeytin toplayan işçilere çarptığı kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Yasemin Berber, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ölü sayısının 2'ye çıktığı kazada ağır yaralanan Çağlar Kaya ve Fikret Targan'ın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Melahat Y'nin kullandığı 33 KMB 60 plakalı otomobil, dün Silifke-Erdemli kara yolu Kabasakallı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçede zeytin hasadı yapan işçilere çarpmıştı.

        Kazada, işçiler Selim Avdil, Çağlar Kaya, Yasemin Berber ve Fikret Targan yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye götürülen işçilerden Avdil, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Atakaş Hatayspor: 0 - Bandırmaspor: 3
        Atakaş Hatayspor: 0 - Bandırmaspor: 3
        Hatayspor-Bandırmaspor maçının ardından
        Hatayspor-Bandırmaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Mersin'de zeytin toplayan işçilere çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı
        Mersin'de zeytin toplayan işçilere çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı
        TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu (3)
        TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu (3)
        Mersin'de teknenin alabora olması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarıldı
        Mersin'de teknenin alabora olması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarıldı