Mersin'de otomobilin zeytin toplayan işçilere çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Kazada, işçiler Selim Avdil, Çağlar Kaya, Yasemin Berber ve Fikret Targan yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye götürülen işçilerden Avdil, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Ölü sayısının 2'ye çıktığı kazada ağır yaralanan Çağlar Kaya ve Fikret Targan'ın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Yasemin Berber, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

