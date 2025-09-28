Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 10:19 Güncelleme: 28.09.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

        Tarım işçilerini taşıyan M.G'nin kullandığı 07 BCY 359 plakalı minibüs, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde B.A. idaresindeki 42 ASD 781 plakalı tırın 42 ATL 24 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Minibüsteki Emine İrem Oktan (18), Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan'ın (51) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cenazelerin, otopsi sonrası defin işlemleri için Şırnak'a gönderileceği öğrenildi.

        - Minibüs sürücüsü tutuklandı

        Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tarım işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsü M.G. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Mersin'de teknenin alabora olması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarıldı
        Mersin'de teknenin alabora olması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarıldı
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde izinsiz kurulan pazar kaldırıldı
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde izinsiz kurulan pazar kaldırıldı
        TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu (2)
        TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu (2)
        Toros Dağları'nda üretilen çiçek balı Fransa ve İngiltere'den 3 ödül kazand...
        Toros Dağları'nda üretilen çiçek balı Fransa ve İngiltere'den 3 ödül kazand...
        TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu
        TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu
        Mersin'de 31 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Mersin'de 31 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi