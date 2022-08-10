Mersin'de deneme amaçlı başlanan lavanta balı üretiminden verim alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde deneme amacıyla başlatılan lavanta balı üretiminden sevindirici verim alındı.

Kavak Mahallesi'nde 14 dönümlük lavanta bahçesine 20 arı kovanı bırakan bal üreticisi Hamdi Atalay ve bahçe sahibi Şehbal Kurtar, lavanta balı üretimi gerçekleştirdi.

Hamdi Atalay, gazetecilere, deneme amacıyla yaptıkları lavanta balında yüksek kalite yakaladıklarını söyledi.

Verimden memnun olduklarını dile getiren Atalay,"Tadı, aroması, rengi ve koyuluğuyla yüksek kalitede lavanta balı elde ettik. 20 kovanla deneme amaçlı başladığımız bu işi geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Toplamda 60 arı kovanımız vardı. Burada 20 kovanını kullanmıştık. Bundan sonra tüm kovanlarımızı lavanta bahçesi yanına getireceğiz." diye konuştu.

Lavanta bahçesi sahibi Şehbal Kurtar da 2018'de alternatif ürün olarak lavanta ekimi gerçekleştirdiğini, son yıllarda çok sayıda kişinin lavanta yetiştirmeye başladığını aktararak, "Bazı lavanta üreticileri sadece ürünün çiçeğini alıp yağını çıkartırken, biz bir yandan lavanta çiçeği ile arıları besleyip diğer yandan da hasat döneminde lavantaları biçip yağını çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

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