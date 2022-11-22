Mersin'de marketlerde denetim yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, zabıta ekiplerince market raflarındaki ürünlerin etiketleri denetlendi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçedeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını inceledi, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğunu belirterek, denetimleri aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.



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