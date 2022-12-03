Mersin'de zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin ve işçi taşıyan servis otobüsünün de bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Gazipaşa Bulvarı'nda, İ.Y idaresindeki işçi taşıyan 33 SS 590 plakalı servis otobüsü ile O.H. yönetimdeki 33 CSN 65 plakalı kamyonetin de bulunduğu 4 araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan S.S. (28), S.G. (22), H.S. (42), F.U. (42), M.Ö. (27), E.K. (34), M.Y.B. (33), Y.A. (35) ile servis otobüsünün sürücüsü O.H, Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada tedavileri devam eden yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.